Perpétuité

Guillaume Poix

18h45. Une maison d'arrêt du sud de la France. Pierre, Houda, Laurent, Maëva et d'autres surveillants prennent leur service de nuit. Captifs d'une routine qui menace à chaque instant de déraper, ces agents de la pénitentiaire vont traverser ensemble une série d'incidents plus éprouvants qu'à l'ordinaire. En regardant celles et ceux qui regardent, Guillaume Poix plonge dans le quotidien d'un métier méconnu, sinon méprisé, et interroge le sens d'une institution au bord du gouffre.

Par Guillaume Poix
Chez Editions Gallimard

Auteur

Guillaume Poix

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Perpétuité

Guillaume Poix

Paru le 21/08/2025

336 pages

Editions Gallimard

22,00 €

9782073105455
