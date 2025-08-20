Le papier peint jaune

Nouvelle-Angleterre, fin XIXe. Une femme sujette à ce qu'on appellerait aujourd'hui une dépression post-partum est tenue de garder la chambre. Privée de tout stimuli qui risquerait, d'après son mari, d'aggraver son état nerveux, elle se laisse littéralement absorber par la couleur et les motifs du papier peint. Elle découvre dans ces motifs des formes humaines, des femmes qui rampent. Comme si, simples images dessinées, elles étaient éternellement prisonnières dans l'épaisseur du papier. Une oeuvre fondatrice dans la prise de conscience de la place des femmes dans la société capitaliste.