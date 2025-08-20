Inscription
#Roman francophone

Le papier peint jaune

Charlotte Perkins Gilman, Dorothée Zumstein

ActuaLitté
Nouvelle-Angleterre, fin XIXe. Une femme sujette à ce qu'on appellerait aujourd'hui une dépression post-partum est tenue de garder la chambre. Privée de tout stimuli qui risquerait, d'après son mari, d'aggraver son état nerveux, elle se laisse littéralement absorber par la couleur et les motifs du papier peint. Elle découvre dans ces motifs des formes humaines, des femmes qui rampent. Comme si, simples images dessinées, elles étaient éternellement prisonnières dans l'épaisseur du papier. Une oeuvre fondatrice dans la prise de conscience de la place des femmes dans la société capitaliste.

Par Charlotte Perkins Gilman, Dorothée Zumstein
Chez Editions Vanloo

Auteur

Charlotte Perkins Gilman, Dorothée Zumstein

Editeur

Editions Vanloo

Genre

Littérature française

Le papier peint jaune

Charlotte Perkins Gilman trad. Dorothée Zumstein

Paru le 17/09/2025

50 pages

Editions Vanloo

9,00 €

ActuaLitté
