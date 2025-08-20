Mushoku Tensei - Nouvelle vie, nouvelle chance Tome 22

En route pour le labyrinthe de téléportation ! Nous jurons de sauver celles qui nous sont chères ! Roxy se perd dans le labyrinthe de téléportation et se retrouve coincée près d'un nid de monstres. Elle cherche désespérément un moyen de s'échapper, mais elle s'affaiblit de jour en jour... Pendant ce temps, Rudeus pénètre dans le labyrinthe avec Paul et ses autres compagnons pour sauver sa maîtresse. Bien qu'il soit angoissé à l'idée d'explorer un labyrinthe pour la première fois, il ne se laisse pas décourager. Et rapidement, le groupe atteint le troisième niveau du dédale, où Roxy avait disparu lors de leur malencontreuse expédition !