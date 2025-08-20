La dernière croiZAD

L'alliance improbable d'un noble désargenté avec des ZADistes, pour sauver un territoire A priori, rien ne relie Godefroi Valence de Terney d'Argence, propriétaire terrien sans le sou, à Tancrède et son groupe de militants écologistes. Pourtant, la défense d'un terrain familial menacé par l'installation d'une zone commerciale va faire d'eux les meilleurs alliés. Entre charges de CRS rocambolesques et ruses extravagantes pour préserver la nature, cette comédie satirique décalée offre une vraie critique sociale d'un monde en pleine mutation, où la préservation de l'essentiel devient un enjeu vital.