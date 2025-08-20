Inscription
#Imaginaire

La dernière croiZAD

Gaël Séjourné, Philippe Pelaez

ActuaLitté
L'alliance improbable d'un noble désargenté avec des ZADistes, pour sauver un territoire A priori, rien ne relie Godefroi Valence de Terney d'Argence, propriétaire terrien sans le sou, à Tancrède et son groupe de militants écologistes. Pourtant, la défense d'un terrain familial menacé par l'installation d'une zone commerciale va faire d'eux les meilleurs alliés. Entre charges de CRS rocambolesques et ruses extravagantes pour préserver la nature, cette comédie satirique décalée offre une vraie critique sociale d'un monde en pleine mutation, où la préservation de l'essentiel devient un enjeu vital.

Par Gaël Séjourné, Philippe Pelaez
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Gaël Séjourné, Philippe Pelaez

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Humour

La dernière croiZAD

Gaël Séjourné, Philippe Pelaez

Paru le 20/08/2025

152 pages

Bamboo Editions

22,90 €

ActuaLitté
9791041111503
