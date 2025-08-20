Inscription
#Manga

Katana Beast Tome 2

Akimine Kamijyo

ActuaLitté
Ibusuki croise la route de Hijimaru, qui devient le tout premier guerrier-bête des lapins. Au cours de leur périple, ils rencontrent deux nouveaux compagnons qui décident de les rejoindre. Leur aide sera précieuse, car de redoutables adversaires veulent la peau de l'héroïne ! Akimine Kamijyo est une figure incontournable du manga, connue pour Samurai Deeper Kyo, un classique du récit historique et guerrier actuellement réédité chez Kana. Elle est aussi l'autrice de Code : Breaker chez Pika et a même été assistante de Rumiko Takahashi. Aujourd'hui, elle fait son grand retour en France chez Panini Manga avec Juushin no Katana. Fidèle à l'esprit de son oeuvre la plus emblématique, ce nouveau titre mêle arts martiaux et fantastique, porté par son trait reconnaissable entre mille

Par Akimine Kamijyo
Chez Panini comics

|

Auteur

Akimine Kamijyo

Editeur

Panini comics

Genre

Shonen/garçon

Katana Beast Tome 2

Akimine Kamijyo

Paru le 20/08/2025

Panini comics

7,29 €

ActuaLitté
9791039137584
