Paracuellos Tome 3

Découvrez la suite inédite de Paracuellos, le chef-d'oeuvre de Carlos Giménez. Dans l'Espagne franquiste d'après-guerre, de nombreux enfants orphelins ou abandonnés ont grandi dans des foyers de l'assistance sociale. Sans repères et privés de leurs parents, les temps sont durs pour eux et les moments de joie peu nombreux. Pablito, Adolfo, Peribánez et bien d'autres découvriront dans ces conditions difficiles ce que sont la peur, la vengeance, la cruauté mais aussi la fraternité et l'amitié. Ils tisseront ensemble des liens inaltérables qui leurs permettront de devenir des hommes. Cette édition sera enrichie d'une interview de l'auteur et d'un dossier graphique.