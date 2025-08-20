Inscription
#Roman francophone

Paracuellos Tome 3

Carlos Giménez

ActuaLitté
Découvrez la suite inédite de Paracuellos, le chef-d'oeuvre de Carlos Giménez. Dans l'Espagne franquiste d'après-guerre, de nombreux enfants orphelins ou abandonnés ont grandi dans des foyers de l'assistance sociale. Sans repères et privés de leurs parents, les temps sont durs pour eux et les moments de joie peu nombreux. Pablito, Adolfo, Peribánez et bien d'autres découvriront dans ces conditions difficiles ce que sont la peur, la vengeance, la cruauté mais aussi la fraternité et l'amitié. Ils tisseront ensemble des liens inaltérables qui leurs permettront de devenir des hommes. Cette édition sera enrichie d'une interview de l'auteur et d'un dossier graphique.

Par Carlos Giménez
Chez Fluide Glacial

|

Auteur

Carlos Giménez

Editeur

Fluide Glacial

Genre

Réalistes, contemporains

Paracuellos Tome 3

Carlos Giménez

Paru le 20/08/2025

160 pages

Fluide Glacial

23,90 €

ActuaLitté
9791038208889
© Notice établie par ORB
plus d'informations

