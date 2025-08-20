Le guide des métiers de demain

Un guide indispensable pour les ados, pour les aider à choisir leur orientation dans un monde en pleine mutation. Le monde change, les métiers avec, et la pression pour savoir ce que les ados feront plus tard se fait sentir dès les premières années du collège. Les parents sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants, les ados tout autant à l'idée de se projeter dès le plus jeune âge dans un futur qui leur semble très loin ! Mieux comprendre les enjeux de demain pour bien réfléchir à son orientation Ce guide vise à proposer des pistes de réflexion et à expliquer en quoi consistent les métiers de demain, en présentant les spécificités de chacun des secteurs les plus porteurs, et en précisant les compétences attendues et les formations qui existent déjà. L'autrice, Sandrine Pouverreau décrypte sur 112 pages les métiers d'avenir sur lesquels il faut miser. 8 secteurs : - l'environnement - la santé/ le bien-être - la data - l'intelligence artificielle - le marketing/ les finances/ le droit - le bâtiment/ la production/ La maintenance industrielle - La communication/ l'art - Le métavers Chaque domaine fait l'objet de 2 double-pages établissant un état des lieux de l'évolution du marché de l'emploi dans ces secteurs. Des fiches-métiers très pratiques Cet état des lieux est enrichi de fiches-métiers pour découvrir en quoi consiste ou consistera le travail d'un architecte big data, d'un curateur numérique, d'un styliste upcycling, d'un murateur, d'un permaculteur, d'un andronancier ou encore d'un juriste spécialisé en droit des robots, et quelles sont les compétences requises pour exercer ces métiers de demain. Pour chacun des 8 secteurs sont présentés les métiers qui existent déjà mais vont évoluer et recruter, ceux qui émergent en ce moment et sont prometteurs, et ceux qui n'existent pas du tout, mais sur lesquels les recruteurs misent d'ores et déjà pour le futur.