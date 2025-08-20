Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Les métamorphoses

Juliette Morando, Ovide

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
NOUVEAU : Ecoutez gratuitement toute l'année des extraits de l'oeuvre correspondant au passages étudiés dans le dossier pédagogique. Découvrez le détail de l'offre sur cette page (Lien -> https : //www. belin-education. com/classico-ecoutez-lire). NOUVELLE MAQUETTE TOUT EN COULEURS Des récits fascinants où dieux, héros et créatures fabuleuses se transforment sous l'effet de la colère, de l'amour ou du destin... De la création du monde aux exploits de Persée, en passant par les sortilèges de Médée, la ruse de Circé et la passion tragique d'Adonis, ces légendes intemporelles nous plongent dans un univers où tout peut changer en un instant. Une invitation à découvrir la mythologie antique à travers les plus célèbres métamorphoses racontées par Ovide !

Par Juliette Morando, Ovide
Chez Belin

|

Auteur

Juliette Morando, Ovide

Editeur

Belin

Genre

Collège

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les métamorphoses par Juliette Morando, Ovide

Commenter ce livre

 

Les métamorphoses

Ovide trad. Caroline Charlet

Paru le 20/08/2025

160 pages

Belin

3,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035842819
9791035842819
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.