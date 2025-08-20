Les métamorphoses

NOUVEAU : Ecoutez gratuitement toute l'année des extraits de l'oeuvre correspondant au passages étudiés dans le dossier pédagogique. Découvrez le détail de l'offre sur cette page (Lien -> https : //www. belin-education. com/classico-ecoutez-lire). NOUVELLE MAQUETTE TOUT EN COULEURS Des récits fascinants où dieux, héros et créatures fabuleuses se transforment sous l'effet de la colère, de l'amour ou du destin... De la création du monde aux exploits de Persée, en passant par les sortilèges de Médée, la ruse de Circé et la passion tragique d'Adonis, ces légendes intemporelles nous plongent dans un univers où tout peut changer en un instant. Une invitation à découvrir la mythologie antique à travers les plus célèbres métamorphoses racontées par Ovide !