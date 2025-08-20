Autour de la lune

Dossier pédagogique de Cédric Hannedouche. A bord du projectile Columbiad, trois explorateurs intrépides s'élancent dans un voyage audacieux : atteindre la Lune et en observer les mystères. Entre descriptions scientifiques et aventures palpitantes, Jules Verne nous plonge dans un récit visionnaire, où l'imagination rencontre les progrès scientifiques de son époque. Cette édition accompagne l'étude des Entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle dans le cadre du parcours "Le goût de la science" au BAC. En confrontant rêve et savoir, ce roman interroge la place de l'homme face à l'univers et la fascination exercée par la conquête du cosmos. Les points forts de l'édition "Déclic lycée" : LIRE Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée. COMPRENDRE Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte. RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel. PROLONGER Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture. + Un CARNET DE LECTURE et le résumé de l'oeuvre en BD !