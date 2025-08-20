Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Autour de la lune

Cédric Hannedouche, Jules Verne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dossier pédagogique de Cédric Hannedouche. A bord du projectile Columbiad, trois explorateurs intrépides s'élancent dans un voyage audacieux : atteindre la Lune et en observer les mystères. Entre descriptions scientifiques et aventures palpitantes, Jules Verne nous plonge dans un récit visionnaire, où l'imagination rencontre les progrès scientifiques de son époque. Cette édition accompagne l'étude des Entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle dans le cadre du parcours "Le goût de la science" au BAC. En confrontant rêve et savoir, ce roman interroge la place de l'homme face à l'univers et la fascination exercée par la conquête du cosmos. Les points forts de l'édition "Déclic lycée" : LIRE Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée. COMPRENDRE Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte. RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel. PROLONGER Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture. + Un CARNET DE LECTURE et le résumé de l'oeuvre en BD !

Par Cédric Hannedouche, Jules Verne
Chez Belin

|

Auteur

Cédric Hannedouche, Jules Verne

Editeur

Belin

Genre

Lycée

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - Portraits de traductrices et traducteurs du passé

Retrouver tous les articles sur Autour de la lune par Cédric Hannedouche, Jules Verne

Commenter ce livre

 

Autour de la lune

Jules Verne

Paru le 20/08/2025

Belin

4,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035841652
9791035841652
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.