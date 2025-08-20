Sept nouvelles réalistes et fantastiques

NOUVEAU : Ecoutez gratuitement toute l'année des extraits de l'oeuvre correspondant au passages étudiés dans le dossier pédagogique. Découvrez le détail de l'offre sur cette page (Lien -> https : //www. belin-education. com/classico-ecoutez-lire). NOUVELLE MAQUETTE TOUT EN COULEURS L'histoire d'une vie gaspillée à rembourser un faux collier, celle d'un homme réincarné en perroquet, ou encore le mystère d'une apparition inquiétante : plongez dans ces nouvelles aussi captivantes que réalistes. Maupassant y mêle habilement tendresse et cruauté humaines pour tisser des récits glaçants aux rebondissements fascinants.