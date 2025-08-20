Dossier pédagogique de Marien Celeri. Lorsqu'un jeune Huron débarque en France, il découvre avec étonnement les coutumes et les contradictions de la société du XVIIIe siècle. Son esprit libre et sa franchise déconcertent les religieux, les nobles et les puissants. Mais dans ce monde où règnent l'hypocrisie et l'injustice, sa naïveté lui jouera-t-elle des tours ? A travers ce conte philosophique vif et percutant, Voltaire critique avec humour et lucidité les travers de son époque. Cette version abrégée, adaptée aux élèves de 3e , permet d'aborder les idées des Lumières avec clarté et plaisir. LIRE Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée COMPRENDRE Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel PROLONGER Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture + ACCOMPAGNER De nombreux compléments numériques pour aider les élèves dans la lecture (le texte lu par un comédien, des extraits vidéo à visionner sur Internet, le texte accessible aux élèves DYS).