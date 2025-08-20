Un premier roman poétique et émouvant sur une page sombre de l'histoire française Ils s'appellent Michel, Patricia, Marie-Thérèse et Joseph. Arrachés brutalement à la douceur de l'enfance et de leur mère, ils sont emmenés de l'île de la Réunion vers la campagne creusoise. Un adulte leur avait parlé de Notre-Dame de Paris et de l'école, mais ils se retrouvent dans une ferme, à s'occuper des bêtes et du ménage, comme des esclaves. Ils doivent alors vivre, tenir bon. Jusqu'à ce qu'un jour l'opportunité se présente de forger leur destin. Plongée au coeur d'un épisode sinistre et méconnu de l'histoire de France, où des milliers d'enfants réunionnais furent enlevés à leur famille pour repeupler certaines régions de la métropole, ce premier roman ambitieux et poétique est une ode à la réinvention de soi et à la liberté. A propos de l'autrice Anaëlle Jonah est une écrivaine, poétesse et journaliste parisienne passée par CNN et France 24. Danse avec tes chaînes est son premier roman. Ce livre est un moment méconnu de l'histoire qui donne toute l'importance au mot liberté". Librairie Maruani " Un contre-récit poignant sur une histoire méconnue et longtemps tue. " France 24 " Un roman aussi dur que bouleversant. " Aurélie Janssens, librairie Page et Plume "Ce livre qui nous prend aux tripes est un plongeon au coeur d'un épisode peu glorieux, sinistre et méconnu de l'histoire de France, au cours duquel des milliers d'enfants furent enlevés à leurs familles réunionnaises". La 25e Heure du livre