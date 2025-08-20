Le monde de la Bible N° 254, septembre 2025

Le grand dossier Sur les traces de la reine de Saba, de l'Ethiopie à Jérusalem La figure de la reine de Saba ne cesse de fasciner depuis l'antiquité jusqu'à aujourd'hui. Entre sagesse et séduction que dit la Bible de sa relation avec le roi Salomon ? Quelle fut sa postérité dans le judaïsme et le christianisme, en Ethiopie et au Yémen ? A la fois célèbre et méconnue, elle mérite que nous partions sur ses traces et tentions de la découvrir en ses mythes, ses histoires et ses légendes.