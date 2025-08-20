Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Le monde de la Bible N° 254, septembre 2025

Benoît de Sagazan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le grand dossier Sur les traces de la reine de Saba, de l'Ethiopie à Jérusalem La figure de la reine de Saba ne cesse de fasciner depuis l'antiquité jusqu'à aujourd'hui. Entre sagesse et séduction que dit la Bible de sa relation avec le roi Salomon ? Quelle fut sa postérité dans le judaïsme et le christianisme, en Ethiopie et au Yémen ? A la fois célèbre et méconnue, elle mérite que nous partions sur ses traces et tentions de la découvrir en ses mythes, ses histoires et ses légendes.

Par Benoît de Sagazan
Chez Bayard Presse

|

Auteur

Benoît de Sagazan

Editeur

Bayard Presse

Genre

Histoire de l'Eglise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le monde de la Bible N° 254, septembre 2025 par Benoît de Sagazan

Commenter ce livre

 

Le monde de la Bible N° 254, septembre 2025

Benoît de Sagazan

Paru le 20/08/2025

154 pages

Bayard Presse

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791029618291
9791029618291
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.