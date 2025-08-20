Inscription
#Imaginaire

La fille aux éclats d'os

Andrea Stewart, Laurence Boischot, Charis Loke

ActuaLitté
Dans un empire contrôlé par la magie d'os, Lin, la fille de l'empereur, va devoir lutter pour réclamer son droit au trône. Sur toutes les îles de l'Empire, on prélève sur chaque enfant un éclat d'os derrière l'oreille, lors d'un rituel trop souvent mortel. Depuis son palais, l'empereur utilise ces précieux fragments pour créer et contrôler de redoutables chimères animales, les concepts, qui font régner la loi. Mais son autorité vacille et partout la révolte gronde. Sa fille, Lin, a été privée de ses souvenirs par une étrange maladie et passe ses journées dans l'immense palais plein de portes closes et de noirs secrets. Pour regagner l'estime de son père, elle décide de se lancer dans le périlleux apprentissage de la magie d'os. Une magie qui a un prix... alors que la révolution vient frapper aux portes du palais, Lin devra décider jusqu'où elle peut aller pour reconquérir son héritage... et sauver son peuple. " Un des meilleurs romans de Fantasy qu'il m'a été donné de lire depuis longtemps... Ce livre mérite une place à part. " Sarah J. Maas, autrice de Un palais d'épines et de roses " Vif et percutant, le premier roman d'Andrea Stewart vous accroche et ne vous lâche plus. " Booklist

Par Andrea Stewart, Laurence Boischot, Charis Loke
Chez Bragelonne

|

Auteur

Andrea Stewart, Laurence Boischot, Charis Loke

Editeur

Bragelonne

Genre

Mondes fantastiques

La fille aux éclats d'os

Andrea Stewart trad. Laurence Boischot

Paru le 20/08/2025

528 pages

Bragelonne

8,95 €

ActuaLitté
9791028137458
