Composition Regeln der frühen Hamburger Überlieferung

Klaus Beckmann, Jan Pieterszoon Sweelinck

ActuaLitté
Die Musik des 16. Jahrhunderts, des Reformationszeitalters, der Franko-flämischen Schule, erhielt 1558 einen kräftigen musiktheoretischen Impuls durch die überragende Lehrschrift Le Istitutioni Harmoniche des Franziskaners Gioseffo Zarlino´. Er war Schüler und Nachfolgers von Adrian Willaert als Kapellmeister am Dom San Marco in Venetia (Italien). Es ging um Ablösung der traditionellen Tonuslehre (Zentrum D, Primus Tonus) durch durmollnahe Dreiklänge C E G und A c e als Startpunkte. Ferner um Finessen des Kontrapunkts : den Cantus-firmus-Satz, Doppelten Kontrapunkt, um Kanonkünste. Zarlinos Lehre nach Deutschland vermittelten S. Calvisius (Melopoiia, Erfurt 1592, Mainz : Schott 2024) und J. P. Sweelinck (Amsterdam 1601-21, Composition Regeln, Schott 2025). Der Doppelte Kontrapunkt geriet jedoch in Vergessenheit. 1971 legte Kl. Beckmann Buxtehudes Orgelwerke vor, wobei zahlreiche Satzfehler der nicht autographischen Quellen gemäß professioneller Innerer Textkritik (Contrapunctus invertibilis) korrigiert waren. Die aktuell einzige korrekte Buxtehude-Edition mit Beachtung des Doppelten Kontrapunkts bietet Schott (Mainz 2012, 2/2021, Hrsg. Cl. Schumacher, Kl. Beckmann).

Par Klaus Beckmann, Jan Pieterszoon Sweelinck
Schott Music

|

Auteur

Klaus Beckmann, Jan Pieterszoon Sweelinck

Editeur

Schott Music

Genre

Instruments de musique

Composition Regeln der frühen Hamburger Überlieferung

Klaus Beckmann, Jan Pieterszoon Sweelinck

Paru le 20/08/2025

772 pages

Schott Music

59,90 €

9783795734312
