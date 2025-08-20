Inscription
#Imaginaire

Les monstres en nous

Jocelyne Bourbonnière, Suzanne Wright

Les Aeons sont la première civilisation. Immortels et secrets, ils se tiennent à l'écart des hommes. Mais aujourd'hui, ils sont au bord de la destruction et Wynter Dellavale est au centre du conflit. Son convent a demandé l'asile au Coeur des démons, le refuge des monstres qui héberge des parias et des fugitifs. Wynter porte la marque de Caïn, le tristement célèbre Ancien, indiquant qu'elle est à son service, qu'il a revendiqué son âme pour l'éternité et qu'il n'a pas l'intention de la laisser partir. Ensemble, Wynter et Caïn ont vaincu de nombreux ennemis puissants, mais ils devront bientôt livrer leur ultime bataille, la plus terrifiante de toutes. Adam, le dernier Aeon, réclame vengeance. Il utilisera toute sa puissance pour imposer ses conditions aux Anciens : il leur offre la paix en échange de Wynter et de Caïn. Si le Coeur des démons refuse de les lui livrer, il déversera sa colère dévastatrice sur eux. Confrontés à ces menaces, Wynter et Caïn sont prêts à tout pour vaincre Adam et se protéger l'un l'autre, quitte à libérer leurs monstres intérieurs pour y parvenir.

Par Jocelyne Bourbonnière, Suzanne Wright
Chez Milady



Auteur

Jocelyne Bourbonnière, Suzanne Wright

Editeur

Milady

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Les monstres en nous

Suzanne Wright trad. Jocelyne Bourbonnière

Paru le 20/08/2025

456 pages

Milady

8,95 €

