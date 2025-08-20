Inscription
The Boss Tome 1

Elodie Coello, Abigail Barnette

Autrefois, Sophie Scaife a failli tout plaquer. En quête d'aventure, elle a échangé son billet pour l'université contre un billet pour Tokyo. Un avion retardé et une nuit torride avec un inconnu plus tard, elle est revenue sur sa décision et est retournée à son rêve de travailler dans un magazine de mode. Six ans après, Sophie a atteint son objectif quand elle découvre avec stupéfaction que son nouveau patron n'est autre que son amant d'autrefois, Neil Elwood, richissime personnalité du milieu journalistique. La tentation de raviver l'étincelle entre eux est irrésistible, et Sophie saisit l'occasion de se soumettre à ses désirs les plus inavouables avec cet homme qui la comprend comme personne. Mais ce qui était une simple aventure se transforme en quelque chose de plus profond, et Sophie doit bientôt choisir entre sa carrière et son coeur... ou elle risque de tout perdre. "Une histoire géniale et délicieusement érotique". Shameless Book Club

Par Elodie Coello, Abigail Barnette
Chez Milady

Auteur

Elodie Coello, Abigail Barnette

Editeur

Milady

Genre

Romance sexy

The Boss Tome 1

Abigail Barnette trad. Elodie Coello

Paru le 20/08/2025

456 pages

Milady

8,95 €

9782811222581
