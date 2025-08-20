Le coffret magique d'Ashna

Découvre le monde avec Minimiki et ses histoires magiques ! Direction l'Inde ! Ashna habite en Inde, à Manathala. Quand elle achète un coffret rempli de poudres de couleur pour faire des dessins, elle trouve la marchande un peu étrange. Mais elle n'est qu'au début de ses surprises ! Retrouve à la fin du livre : - Des infos docu pour prolonger la découverte du pays - Des jeux visuels - Un lexique pour enrichir son vocabulaire Dès 6 ans. A lire seul(e) ou accompagné(e). Chaque tome peut être lu indépendamment des autres.