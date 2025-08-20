Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman jeunesse

Le coffret magique d'Ashna

Nadja, Julie Camel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvre le monde avec Minimiki et ses histoires magiques ! Direction l'Inde ! Ashna habite en Inde, à Manathala. Quand elle achète un coffret rempli de poudres de couleur pour faire des dessins, elle trouve la marchande un peu étrange. Mais elle n'est qu'au début de ses surprises ! Retrouve à la fin du livre : - Des infos docu pour prolonger la découverte du pays - Des jeux visuels - Un lexique pour enrichir son vocabulaire Dès 6 ans. A lire seul(e) ou accompagné(e). Chaque tome peut être lu indépendamment des autres.

Par Nadja, Julie Camel
Chez Play Bac

|

Auteur

Nadja, Julie Camel

Editeur

Play Bac

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le coffret magique d'Ashna par Nadja, Julie Camel

Commenter ce livre

 

Le coffret magique d'Ashna

Nadja, Julie Camel

Paru le 20/08/2025

32 pages

Play Bac

5,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782809693737
9782809693737
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.