L'Alpha du Millénaire Tome 2

Sapir A. Englard

Le préquel des Loups du millénaire. Eve a retrouvé sa fille, Snow. Elle réapprend à être mère, ce qui n'est pas une mince affaire quand votre ado est dotée de pouvoirs extraordinaires qu'elle a, de surcroît, du mal à contrôler. Reyna, quant à elle, poursuit les entraînements avec Eve, dans le but d'être prête le jour où elle prendra la décision la plus importante de sa vie, devenir vampire. Elle mène aussi sa vie au lycée, où son coeur balance entre le mystérieux Jed et le beau Derek. Parallèlement, Raphael et son équipe de loups du Millénaire continuent à traquer Barron Von Logia qui est toujours une menace pour leur communauté.

Par Sapir A. Englard
Chez Hugo et Compagnie

Auteur

Sapir A. Englard

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

L'Alpha du Millénaire Tome 2

Sapir A. Englard trad. Anaïs Papillon

Paru le 20/08/2025

240 pages

Hugo et Compagnie

7,90 €

9782755679625
© Notice établie par ORB
