L'Alpha du Millénaire Tome 2

Le préquel des Loups du millénaire. Eve a retrouvé sa fille, Snow. Elle réapprend à être mère, ce qui n'est pas une mince affaire quand votre ado est dotée de pouvoirs extraordinaires qu'elle a, de surcroît, du mal à contrôler. Reyna, quant à elle, poursuit les entraînements avec Eve, dans le but d'être prête le jour où elle prendra la décision la plus importante de sa vie, devenir vampire. Elle mène aussi sa vie au lycée, où son coeur balance entre le mystérieux Jed et le beau Derek. Parallèlement, Raphael et son équipe de loups du Millénaire continuent à traquer Barron Von Logia qui est toujours une menace pour leur communauté.