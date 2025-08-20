Inscription
Court of Gods Tome 2

Kristen Rivers

ActuaLitté
Découvrez les divinités de l'Hindouisme dans cette interprétation sensuelle des trois dieux incontournables : Shiva, Vishnou et Brahma ! Déesse de la beauté, Lakshmi use de ses charmes sur quiconque croise son chemin. Au millier d'humains désespérés qui lui adresse chaque jour ses prières, elle préfère largement se concentrer sur la convoitise des hommes. Mais lorsque l'un d'eux la pousse dans ses retranchements lors d'une fête, Lakshmi ne se laisse pas faire. Malheureusement, le comité divin n'est pas du côté des femmes vaniteuses qui osent se mesurer aux hommes et qui négligent leurs responsabilités... Dès le lendemain, elle est destituée, privée de ses pouvoirs et livrée à elle-même dans le Londres appauvri. Mais c'est compter sans Vishnou, son ami d'enfance, qui garde depuis toujours un oeil sur elle. Il réussit à lui négocier trois mois, durant lesquels il espère lui redonner goût à son rôle de déesse. Mais alors que les dieux l'ont abandonnée, Lakshmi se tourne vers les démons. Après tout, eux, ne se formalisent pas de son égoïsme... L'amour peut-il toujours renaître de ses cendres ?

Par Kristen Rivers
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Kristen Rivers

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

Court of Gods Tome 2

Kristen Rivers

Paru le 20/08/2025

512 pages

Hugo et Compagnie

19,00 €

ActuaLitté
9782755676754
© Notice établie par ORB
