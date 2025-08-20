Inscription
#Roman francophone

Les cieux noirs

Alain Bujak, Andrés Abiuso

L'Afghanistan est un pays lointain, entouré de mystères, aux montagnes à plus de cinq milles mètres d'altitude, traversé par la mythique route de la soie au carrefour de l'orient et de l'occident. En 1979, L'Afghanistan est envahi par l'Union soviétique et pendant 10 ans la guerre entre les afghans insurgés et les troupes russes fait rage. Ceux qui allaient là-bas, étaient des reporters, des médecins humanitaires, des soldats et... un ingénieur agronome qui décida d'y aller, en plein conflit. Dans ce pays minéral, Yves Faivre va y rester vingt-sept ans, pour aider les populations villageoises dans leurs pratiques agricoles et dans leur gestion de l'eau, plantant des milliers d'arbres fruitiers. "L'agriculture y était un élément pacificateur". En 2020, les Talibans reprennent le pouvoir. Alors que le pays est verrouillé, Yves, à plus de 70 ans, y retourne. Dans son denier SMS il écrit à Alain Bujak : "Ca peut paraître effrayant". C'est l'histoire d'un homme qui a choisi d'aider les populations locales, même durant les conflits. Après L'Eau vive (Prix Tournesol 2020 de la bande dessinée écologique), Alain Bujak signe un premier récit avec Andrés Abiuso sur le rôle essentiel de l'agriculture pendant la guerre.

Par Alain Bujak, Andrés Abiuso
Chez Futuropolis Gallisol Editions

|

Auteur

Alain Bujak, Andrés Abiuso

Editeur

Futuropolis Gallisol Editions

Genre

Réalistes, contemporains

Les cieux noirs

Alain Bujak, Andrés Abiuso

Paru le 20/08/2025

112 pages

Futuropolis Gallisol Editions

18,00 €

9782754842914
