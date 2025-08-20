Les cieux noirs

L'Afghanistan est un pays lointain, entouré de mystères, aux montagnes à plus de cinq milles mètres d'altitude, traversé par la mythique route de la soie au carrefour de l'orient et de l'occident. En 1979, L'Afghanistan est envahi par l'Union soviétique et pendant 10 ans la guerre entre les afghans insurgés et les troupes russes fait rage. Ceux qui allaient là-bas, étaient des reporters, des médecins humanitaires, des soldats et... un ingénieur agronome qui décida d'y aller, en plein conflit. Dans ce pays minéral, Yves Faivre va y rester vingt-sept ans, pour aider les populations villageoises dans leurs pratiques agricoles et dans leur gestion de l'eau, plantant des milliers d'arbres fruitiers. "L'agriculture y était un élément pacificateur". En 2020, les Talibans reprennent le pouvoir. Alors que le pays est verrouillé, Yves, à plus de 70 ans, y retourne. Dans son denier SMS il écrit à Alain Bujak : "Ca peut paraître effrayant". C'est l'histoire d'un homme qui a choisi d'aider les populations locales, même durant les conflits. Après L'Eau vive (Prix Tournesol 2020 de la bande dessinée écologique), Alain Bujak signe un premier récit avec Andrés Abiuso sur le rôle essentiel de l'agriculture pendant la guerre.