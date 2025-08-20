Inscription
#Imaginaire

L'âge d'eau

Benjamin Flao

ActuaLitté
En France, dans un futur proche. L'eau monte, les villes commencent à être submergées, l'ordre sécuritaire se doit de régner. Avec un récit toujours narré par un mystérieux chien bleu, nous retrouvons Hans, Groza, sa mère, Vinee et une foule de personnages marginaux... Chacun à son échelle sait que la société a besoin de réapprendre à vivre ensemble, si possible dans la joie. Ensemble, ces personnages hauts en couleur et gouailleurs peuvent créer une belle alternative. Le monde d'après. L'auteur nous propose un album singulier, inclassable, qui nous submerge d'émotion. L'Age d'eau est une ode à la liberté, un chant d'humanisme total porté par un dessin délicat et hypnotique. Un récit d'anticipation aux préoccupations très actuelles et personnelles, dont les deux tomes nous mènent dans des Pays de la Loire noyés par la montée des eaux.

Par Benjamin Flao
Chez Futuropolis Gallisol Editions

|

Auteur

Benjamin Flao

Editeur

Futuropolis Gallisol Editions

Genre

Fantastique

L'âge d'eau

Benjamin Flao

Paru le 20/08/2025

176 pages

Futuropolis Gallisol Editions

23,90 €

9782754831215
