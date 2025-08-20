Inscription
Coeur-Flambant

Victor Dixen, Anabel Rossi

Entrez dans un monde magique où le temps s'est arrêté. Balthazar se fait régulièrement malmener par les caïds du collège Cornélius. Jusqu'à présent, il a toujours baissé la tête, n'osant en parler aux adultes. Tout change lorsqu'il arrive dans le monde de Fatidi, le huitième jour oublié, caché entre le dimanche soir et le lundi matin. Balthazar découvre le plan machiavélique de la reine Zénitha et de la sorcière Carabosse pour étendre leur pouvoir sur les sept autres jours du calendrier. La reine a capturé Coeur-Flambant, la plus puissante des dernières licornes afin d'ouvrir un passage entre Fatidi et le Monde Extérieur... A moins que Balthazar ne trouve en lui le courage d'approcher Coeur-Flambant et de rejoindre une nouvelle Table Ronde, constituée non pas de chevaliers mais de licorniers : la dernière chance de sauver le monde de Fatidi... et le nôtre. Apprivoisez votre licorne et sauvez le huitième jour oublié ! Une saga magique en 4 tomes : 4 licornes sauvages, 4 adolescents uniques, 4 vertus à maîtriser. Après le succès de Phobos, Victor Dixen revient avec une nouvelle série jeunesse inédite en bande dessinée ! Des contes de Grimm aux cycles arthuriens, cette histoire fantastique à la magie unique et au dessin soigné s'inspire des légendes du passé pour nous transporter hors du temps. C'est aussi un appel à nourrir la licorne que nous avons chacun au fond de nous, pour grandir avec courage, résilience et créativité.

Par Victor Dixen, Anabel Rossi
Chez Vents d'Ouest

Auteur

Victor Dixen, Anabel Rossi

Editeur

Vents d'Ouest

Genre

Science-fiction, heroic fantas

Coeur-Flambant

Victor Dixen, Anabel Rossi

Paru le 20/08/2025

48 pages

Vents d'Ouest

13,50 €

9782749310329
© Notice établie par ORB
