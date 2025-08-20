" C'est un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité. " Cinquante-six ans plus tard, les mots de Neil Armstrong résonnent encore avec acuité tant l'envie d'observer, d'explorer et de comprendre le monde cosmique habite l'homme. L'espace est à la croisée de plusieurs enjeux : scientifiques, d'abord, car il s'appuie sur le temps long de la recherche ; technologiques, ensuite, car les avancées dans des domaines tels que l'imagerie satellite ou la navigation GPS sont cruciales ; géostratégiques, enfin, car la perspective de maîtriser l'espace est un facteur de puissance militaire et un outil diplomatique de premier ordre. Comment exploiter l'espace sans excès ? Comment encadrer l'usage que l'on en fait ? Comment inciter les nations à coopérer davantage ? Mathieu Luinaud nous rappelle qu'" exploiter " l'espace, c'est irriguer des pans entiers de notre société, du développement économique à la conception des politiques publiques sans oublier la préservation essentielle de l'environnement.