Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Celle qui fugue

Cécile Tlili

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Je veux lui parler du tremblement de ma main posée sur la table, à qui j'interdis de se lever pour caresser sa joue. Je veux lui dire la sidération, je veux lui faire connaître le goût infect de la fin de l'amour. " Alice erre en Corse. Alice erre la nuit dans les rues animées d'une ville méditerranéenne. Comme un automate, elle se rend à son travail, avant de rejoindre le deux-pièces impersonnel qui héberge ses insomnies. Alice fuit. Quelques jours plus tôt, son mari lui a annoncé qu'il la quittait. Même pas pour une autre. L'ennui a pris le dessus dans une relation autrefois tumultueuse. Pour ne pas avoir à affronter la réalité, pour ne pas s'effondrer devant sa fille, Alice fuit. Jusqu'à sa rencontre avec Siham, une jeune femme, presque une adolescente, qui la recueille un soir d'ivresse. Dans Celle qui fugue, Cécile Tlili sonde le couple, de la passion à l'usure, avec ses doutes, ses sentiments mêlés et ses fausses certitudes. Un roman intimiste qui met à l'honneur deux femmes et leur désir éperdu de liberté.

Par Cécile Tlili
Chez Calmann-Lévy

|

Auteur

Cécile Tlili

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Celle qui fugue par Cécile Tlili

Commenter ce livre

 

Celle qui fugue

Cécile Tlili

Paru le 20/08/2025

180 pages

Calmann-Lévy

18,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702192825
9782702192825
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.