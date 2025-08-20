"Je veux lui parler du tremblement de ma main posée sur la table, à qui j'interdis de se lever pour caresser sa joue. Je veux lui dire la sidération, je veux lui faire connaître le goût infect de la fin de l'amour. " Alice erre en Corse. Alice erre la nuit dans les rues animées d'une ville méditerranéenne. Comme un automate, elle se rend à son travail, avant de rejoindre le deux-pièces impersonnel qui héberge ses insomnies. Alice fuit. Quelques jours plus tôt, son mari lui a annoncé qu'il la quittait. Même pas pour une autre. L'ennui a pris le dessus dans une relation autrefois tumultueuse. Pour ne pas avoir à affronter la réalité, pour ne pas s'effondrer devant sa fille, Alice fuit. Jusqu'à sa rencontre avec Siham, une jeune femme, presque une adolescente, qui la recueille un soir d'ivresse. Dans Celle qui fugue, Cécile Tlili sonde le couple, de la passion à l'usure, avec ses doutes, ses sentiments mêlés et ses fausses certitudes. Un roman intimiste qui met à l'honneur deux femmes et leur désir éperdu de liberté.