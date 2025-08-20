Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman étranger

Le compromis de Long Island

Taffy Brodesser-Akner, Diniz Galhos

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Vous voulez connaître une histoire avec une fin horrible ? Le mercredi 12 mars 1980, Carl Fletcher, l'un des hommes les plus riches de la banlieue de Long Island, fut kidnappé dans l'allée de son garage alors qu'il se rendait à son travail". Les Fletcher de Long Island sont l'incarnation d'une certaine idée du rêve américain : l'usine familiale bat son plein et ils sont les propriétaires d'une grande demeure dans cette banlieue aisée proche de New York. Grâce à leur bonne volonté et leur dur labeur, ils connaissent un niveau de richesse et de réussite qui les protégera des aléas de la vie... C'est du moins la théorie. Mais lorsque Carl, le père et héritier de l'entreprise, est kidnappé contre rançon, une faille apparaît dans cette existence confortable. S'il est libéré quelque temps après - en apparence sain et sauf -, la violence arbitraire de cet acte aura l'effet d'une bombe à retardement sur lui et ses proches. A travers l'histoire des différentes générations d'une famille juive depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, Taffy Brodesser-Akner livre un grand roman américain où peurs, désirs, ambitions et mensonges éclatent au grand jour.

Par Taffy Brodesser-Akner, Diniz Galhos
Chez Calmann-Lévy

|

Auteur

Taffy Brodesser-Akner, Diniz Galhos

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le compromis de Long Island par Taffy Brodesser-Akner, Diniz Galhos

Commenter ce livre

 

Le compromis de Long Island

Taffy Brodesser-Akner trad. Diniz Galhos

Paru le 20/08/2025

576 pages

Calmann-Lévy

24,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702191750
9782702191750
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.