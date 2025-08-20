Le compromis de Long Island

" Vous voulez connaître une histoire avec une fin horrible ? Le mercredi 12 mars 1980, Carl Fletcher, l'un des hommes les plus riches de la banlieue de Long Island, fut kidnappé dans l'allée de son garage alors qu'il se rendait à son travail". Les Fletcher de Long Island sont l'incarnation d'une certaine idée du rêve américain : l'usine familiale bat son plein et ils sont les propriétaires d'une grande demeure dans cette banlieue aisée proche de New York. Grâce à leur bonne volonté et leur dur labeur, ils connaissent un niveau de richesse et de réussite qui les protégera des aléas de la vie... C'est du moins la théorie. Mais lorsque Carl, le père et héritier de l'entreprise, est kidnappé contre rançon, une faille apparaît dans cette existence confortable. S'il est libéré quelque temps après - en apparence sain et sauf -, la violence arbitraire de cet acte aura l'effet d'une bombe à retardement sur lui et ses proches. A travers l'histoire des différentes générations d'une famille juive depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, Taffy Brodesser-Akner livre un grand roman américain où peurs, désirs, ambitions et mensonges éclatent au grand jour.