Danser la vie

Samuel Figuière, Saverio Tomasella

Professeur de musique au collège, Valentin lance un projet audacieux : utiliser la danse comme outil d'émancipation. Face aux résistances familiales, aux préjugés de certains élèves et aux obstacles institutionnels, il persiste, convaincu que l'art peut transformer les mentalités. Son projet prend une ampleur inattendue lorsqu'il s'associe à Théo, un chorégraphe professionnel, pour monter un spectacle mêlant des élèves et des danseurs de métier.

Par Samuel Figuière, Saverio Tomasella
Chez Marabout

Auteur

Samuel Figuière, Saverio Tomasella

Editeur

Marabout

Genre

Divers

Paru le 20/08/2025

144 pages

Marabout

23,95 €

9782501163699
