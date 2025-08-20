Danser la vie

Professeur de musique au collège, Valentin lance un projet audacieux : utiliser la danse comme outil d'émancipation. Face aux résistances familiales, aux préjugés de certains élèves et aux obstacles institutionnels, il persiste, convaincu que l'art peut transformer les mentalités. Son projet prend une ampleur inattendue lorsqu'il s'associe à Théo, un chorégraphe professionnel, pour monter un spectacle mêlant des élèves et des danseurs de métier.