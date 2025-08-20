Inscription
#Roman étranger

Les quatre filles du docteur March

Louisa May Alcott

ActuaLitté
Une année, avec ses joies et ses peines, de la vie de Meg, Jo, Beth et Amy March, quatre soeurs âgées de onze à seize ans. Leur père absent - la guerre de Sécession fait rage et il est aumônier dans l'armée nordiste -, elles aident leur mère à assumer les tâches quotidiennes. Ce qu'elles font avec leur caractère bien différent : Meg, la romantique, qui va éprouver les émois d'un premier amour ; Jo, qui ne se départit jamais d'un humour à toute épreuve ; la généreuse Beth ; la blonde Amy, enfin, qui se laisse aller parfois à une certaine vanité...

Par Louisa May Alcott
Chez Memento

|

Auteur

Louisa May Alcott

Editeur

Memento

Genre

Littérature anglo-saxonne

Les quatre filles du docteur March

Louisa May Alcott

Paru le 24/09/2025

285 pages

Memento

19,10 €

ActuaLitté
9782488204118
