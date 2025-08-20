Vive les filles !

Parce que la préadolescence est rarement une période facile, ce guide est conçu pour répondre à toutes les questions des filles de 8 à 13 ans. Toutes les thématiques qui les préoccupent ou les passionnent y sont abordées. Un guide de référence pour les préados L'ouvrage est divisé en sept grands chapitres, chacun consacré à un thème précis, lié à l'univers des préadolescentes : Ton corps, fais-en un ami ; Qui es-tu ? ; L'amitié, c'est sacré ; Tu es amoureuse ; L'école, pas de problème ; Planète famille ; Il y a une vie après l'école ! Dans chaque chapitre, quatre rubriques rythment les propos : "Bon à savoir" , qui regroupe l'essentiel des connaissances de base sur un sujet ; "Les astuces de Julie" , qui révèle secrets et trucs pour faire face aux situations parfois complexes ; "Teste-toi" , qui propose un jeu de questions-réponses pour mieux se connaître ; "SOS Julie" , qui donne des conseils de copines ou d'experts pour gérer toutes sortes de problèmes. Les informations sont vérifiées et remises à jour chaque année. Le livre s'accompagne d'un index pratique et d'adresses utiles. L'édition 2026 poursuit la mise à jour du contenu pour s'adresser aux filles d'aujourd'hui. Petits tracas et grandes questions Il s'agit bien de montrer aux filles de 8 à 13 ans qu'elles ne sont pas seules face aux questions qu'elles se posent, et que leurs " problèmes " ou questionnements sont universels. Trop petites, trop grosses, pleines de boutons, comment se regarder dans une glace et se sentir bien ? Quelle personnalité se cache derrière ce visage ? Quels défauts combattre, quelles qualités mettre en avant ? Quels rêves secrets sont enfouis au plus profond d'elles-mêmes ? Comment se faire des amis, éviter les disputes et partager de grands moments d'amitié ? Comment faire pour que tout se passe bien à l'école ? Comment développer sa mémoire et apprendre à s'organiser ? Comment ne plus avoir peur des exposés et des contrôles ? Quelles passions, quelles envies, que faire après l'école ? Comment être en harmonie avec ses parents et les autres membres de sa famille ? Et comment faire face au monde autour d'elles ? Il n'y a pas de problèmes, que des solutions : telle est la philosophie de ce livre. Bienveillance et tolérance sont inscrites en filigrane derrière chaque réponse. A la découverte de soi-même Grandir, ce n'est pas si facile. Ce guide se propose de dédramatiser le mot "puberté" avec respect et lucidité. On y comprend que la puberté, ça n'arrive pas d'un coup. C'est une transformation du corps qui prend environ quatre ans ; ce qui laisse le temps de s'habituer ! Et c'est moins grave qu'il n'y paraît... Cette nouvelle édition suit les évolutions de la société. De nouvelles thématiques incontournables y ont été ajoutées, comme le harcèlement ou l'homosexualité, distillées au cas par cas. Et la réécriture s'est faite en essayant de combattre tous les stéréotypes dénoncés aujourd'hui, dont la notion de genre. Cet ouvrage documentaire est fait pour que chaque préado soit bien dans son corps et bien dans sa tête pendant une période qui met un peu, beaucoup, sens dessus dessous ! "C'est avec des livres comme ça que l'on va changer la société". Sud Radio - 17/03/24 Les coups de coeur des libraires