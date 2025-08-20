Inscription
C'est mon cerveau !

Sylvie Lucas, Elise Gravel

Notre cerveau est une machine fantastique dotée de superpouvoirs. Nous avons tous le même organe avec la même apparence et les mêmes fonctions, et pourtant... nous ne pensons et n'agissons pas tous de la même façon ! Grâce à des exemples simples et des situations concrètes, Elise Gravel (L'Attaque des slips tueurs, Mon corps à moi) invite les jeunes lecteurs à réfléchir à la neurodiversité de façon humoristique et à accepter nos différences. Une manière amusante de dédramatiser les difficultés d'apprentissage et de savoir mieux se connaître. Ainsi, nos apprentissages ne se font pas tous à la même vitesse, nous n'avons pas les mêmes goûts et ne ressentons pas tous les mêmes émotions face à une situation. Tout cela s'explique, car nos cerveaux sont différents, chacun le sien ! Au fil des pages, l'autrice invite ainsi à une certaine empathie. Un ton et des dessins humoristiques pour une approche amusante d'un sujet complexe. Des dessins gais et colorés pour aborder cette thématique de façon légère. Une invitation à la tolérance. Un discours qui encourage la confiance en soi, et même à se confier en cas de tristesse.

Chez Editions Milan

|

Auteur

Editeur

Editions Milan

Genre

Santé, psychologie

Commenter ce livre

 

Paru le 20/08/2025

48 pages

Editions Milan

12,90 €

9782408056612
