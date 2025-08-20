Inscription
#Roman jeunesse

Olivetti

Laurent Laget, Allie Millington

Depuis ce qu'il appelle " Tout-ce-qu'il-s'est-passé ", le timide Ernest, 12 ans, n'adresse presque plus la parole à sa famille et s'est réfugié dans ses précieux dictionnaires. Il préfère de loin la compagnie des mots à celle d'autres êtres humains. Lorsque sa mère disparaît sans laisser de traces, le jeune garçon est bien décidé à la retrouver. Son enquête le mène jusqu'à Olivetti, la vieille machine à écrire de sa mère, qu'elle a revendue dans un dépôt-vente avant de s'en aller. Si ses frères, sa soeur et son père préfèrent laisser la police faire son travail, peut-être que la machine pourrait devenir une alliée inattendue ? En analysant tout ce que sa maman a pu écrire avec Olivetti, Ernest espère la retrouver. Peut-être même que la machine réussira l'exploit de rendre la famille plus soudée ? Olivetti, un héros inattendu Un roman à deux voix, celle d'Ernest, 12 ans, mais surtout, celle d'Olivetti, une machine à écrire bien singulière, qui nous donne sa vision du monde, et qui fera tout pour aider les Brindle, qui sont sa famille, à lui aussi. Une histoire pleine de sensibilité Un récit délicat et plein de sensibilité qui souligne l'importance du passé et de la mémoire. Ernest va découvrir que les souvenirs peuvent souder les liens que l'on partage avec les autres, et les rendre plus précieux. Le roman coup de coeur de Tom Hanks Olivetti, adoubé par la critique, notamment par l'acteur Tom Hanks dans un article du New York Times : "Le roman d'Allie Millington nous rend un grand service. Son Olivetti n'est ni un automate ni un jeu d'enfant : pour aider face à la crise douloureuse à l'oeuvre dans ce qu'il appelle sa maison, il passe à l'action et fait entendre sa voix, avec compassion". "La primo-autrice, Allie Millington, nous livre avec délicatesse un manuscrit riche qui traite de sujets graves. Avec beaucoup de sagesse, un langage somptueusement manié et un humour vif, cet ouvrage se lit comme un classique". Kirkus Reviews

Par Laurent Laget, Allie Millington
Chez Editions Milan

|

Auteur

Laurent Laget, Allie Millington

Editeur

Editions Milan

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Commenter ce livre

 

Olivetti

Allie Millington trad. Laurent Laget

Paru le 20/08/2025

288 pages

Editions Milan

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782408054083
