L'envers du temps

Wallace Stegner, Eric Chédaille

Traduit de l'américain par Eric Chédaille Bruce Mason est un ambassadeur à la retraite installé à San Francisco. Quarante-cinq ans auparavant, il partait de Salt Lake City avec la ferme intention de tirer un trait définitif sur son histoire familiale mouvementée. Il n'a plus grand-chose en commun avec le garçon frêle et révolté qu'il était. Mais le voici de retour dans la ville de sa jeunesse pour organiser l'enterrement de sa tante. Au fil de ses déambulations dans les rues familières, ses souvenirs l'entraînent dans un voyage sinueux au coeur de son passé, l'obligeant à renouer avec celui qu'il a été.

Wallace Stegner, Eric Chédaille
Chez Gallmeister

Auteur

Wallace Stegner, Eric Chédaille

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature anglo-saxonne

L'envers du temps

Wallace Stegner trad. Eric Chédaille

Paru le 20/08/2025

400 pages

Gallmeister

12,00 €

9782404080925
