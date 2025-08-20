L'envers du temps

Traduit de l'américain par Eric Chédaille Bruce Mason est un ambassadeur à la retraite installé à San Francisco. Quarante-cinq ans auparavant, il partait de Salt Lake City avec la ferme intention de tirer un trait définitif sur son histoire familiale mouvementée. Il n'a plus grand-chose en commun avec le garçon frêle et révolté qu'il était. Mais le voici de retour dans la ville de sa jeunesse pour organiser l'enterrement de sa tante. Au fil de ses déambulations dans les rues familières, ses souvenirs l'entraînent dans un voyage sinueux au coeur de son passé, l'obligeant à renouer avec celui qu'il a été.