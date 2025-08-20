Les enfants loups

Traduit de l'allemand par Brice Germain Dans les montagnes, au coeur des forêts où rôdent encore les loups, se niche le hameau de Jakobsleiter. La vie y est rude et la nature impitoyable. Surtout pour la jeune Rebekka qui rêve de s'enfuir très loin. Un jour, elle disparaît. Et elle n'est pas la première jeune femme engloutie par cette région hostile. S'agit-il d'accidents ou de meurtres en série ? Pour Smilla, stagiaire au journal local, une chose est certaine : sa meilleure amie, disparue il y a dix ans, a bien été enlevée. Pour découvrir la vérité elle est prête à tout, quitte à faire voler en éclats les sombres secrets enfouis au plus profond des montagnes.