#Polar

Les enfants loups

Brice Germain, Vera Buck

ActuaLitté
Traduit de l'allemand par Brice Germain Dans les montagnes, au coeur des forêts où rôdent encore les loups, se niche le hameau de Jakobsleiter. La vie y est rude et la nature impitoyable. Surtout pour la jeune Rebekka qui rêve de s'enfuir très loin. Un jour, elle disparaît. Et elle n'est pas la première jeune femme engloutie par cette région hostile. S'agit-il d'accidents ou de meurtres en série ? Pour Smilla, stagiaire au journal local, une chose est certaine : sa meilleure amie, disparue il y a dix ans, a bien été enlevée. Pour découvrir la vérité elle est prête à tout, quitte à faire voler en éclats les sombres secrets enfouis au plus profond des montagnes.

Par Brice Germain, Vera Buck
Chez Gallmeister

|

Auteur

Brice Germain, Vera Buck

Editeur

Gallmeister

Genre

Romans policiers

Les enfants loups

Vera Buck trad. Brice Germain

Paru le 20/08/2025

464 pages

Gallmeister

12,50 €

ActuaLitté
9782404080918
© Notice établie par ORB
