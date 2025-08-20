Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

En ces temps de tempêtes

Sophie Aslanides, Julia Glass

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Traduit de l'américain par Sophie Aslanides La petite ville côtière de Vigil Harbor est un havre de paix au sein d'une Amérique menacée. Alors que les attentats sont devenus monnaie courante et que les ouragans se multiplient, les habitants de Vigil Harbor tentent de se construire un quotidien rassurant. Qu'il s'agisse d'Austin, un architecte renommé, de son beau-fils Brecht, rescapé d'un attentat à New York, ou encore de Celestino, le paysagiste du village, tous essaient tant bien que mal d'aller de l'avant. Deux étrangers font alors irruption dans la petite communauté : un voyageur égaré au charme subversif et une actrice contrariée, à la recherche d'indices sur une femme mystérieusement disparue. Pourquoi ont-ils choisi Vigil Harbor ?

Par Sophie Aslanides, Julia Glass
Chez Gallmeister

|

Auteur

Sophie Aslanides, Julia Glass

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur En ces temps de tempêtes par Sophie Aslanides, Julia Glass

Commenter ce livre

 

En ces temps de tempêtes

Julia Glass trad. Sophie Aslanides

Paru le 20/08/2025

608 pages

Gallmeister

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782404080734
9782404080734
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.