En ces temps de tempêtes

Traduit de l'américain par Sophie Aslanides La petite ville côtière de Vigil Harbor est un havre de paix au sein d'une Amérique menacée. Alors que les attentats sont devenus monnaie courante et que les ouragans se multiplient, les habitants de Vigil Harbor tentent de se construire un quotidien rassurant. Qu'il s'agisse d'Austin, un architecte renommé, de son beau-fils Brecht, rescapé d'un attentat à New York, ou encore de Celestino, le paysagiste du village, tous essaient tant bien que mal d'aller de l'avant. Deux étrangers font alors irruption dans la petite communauté : un voyageur égaré au charme subversif et une actrice contrariée, à la recherche d'indices sur une femme mystérieusement disparue. Pourquoi ont-ils choisi Vigil Harbor ?