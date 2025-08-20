Deux femmes, deux déesses

"Les hommes sont impatients. Ils frappent du pied sur le sage rouet pour qu'il dévide de plus en plus vite, et de plus en plus maladroitement, les événements de leur vie. Les plus pressés sont ceux qui se croient vainqueurs, totalement vainqueurs. " L'histoire de Thésée, sa victoire sur le Minotaure et sa sortie du célèbre labyrinthe, ont traversé les époques, éclipsant Ariane la tisseuse. Et si, des deux amants, Ariane n'était pas celle qui avait été trompée ? Des siècles plus tard, c'est Athéna, à travers une statuette en argile, qui éclaire différemment une autre figure légendaire de la Grèce, celle d'un artiste hors du commun, exclu de la société des hommes pendant toute une partie de sa vie. En deux portraits saisissants, Rhéa Galanaki bouscule nos mythologies et inverse les rapports de force : sous sa plume, la vulnérabilité devient puissance et l'art, une lutte sans fin pour la liberté.