Plus qu'une simple discipline, le yoga est un véritable mode de vie, et votre alimentation en fait partie ! Cet ouvrage s'inspire des grands principes de l'ayurveda, "science de la vie" , pour vous aider à choisir les aliments les plus adaptés à vos besoins. De la théorie à la pratique, vous découvrirez des conseils pour cuisiner comme un yogi et manger en pleine conscience, des postures de yoga qui facilitent la digestion, ainsi que des recettes de saison simples, saines et rapides à préparer. Un livre parfait pour les amateurs de yoga ou de cuisine ayurvédique, à déguster entre deux séances !