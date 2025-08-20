Inscription
#Imaginaire

Le destin d'Amrak

Olivier Gay, Geyser, Alice Scimia

ActuaLitté
La chance, ce n'est que de la malchance à l'envers. Un jeune templier reprend connaissance sur un champ de bataille, sans le moindre souvenir. Qui est-il ? Que fait-il ici ? Pourquoi sa tête est-elle mise à prix, alors que les dieux eux-mêmes semblent le rechercher ? Heureusement, la chance semble être de son côté. Un peu trop, d'ailleurs. Avec l'aide d'une voleuse poissarde, le jeune Amrak va tout faire pour retrouver ses souvenirs et accomplir un destin qui semble le dépasser. Mais enfin, QUI EST-IL ?

Par Olivier Gay, Geyser, Alice Scimia
Chez Drakoo

Auteur

Olivier Gay, Geyser, Alice Scimia

Editeur

Drakoo

Genre

Fantasy

Le destin d'Amrak

Olivier Gay, Geyser

Paru le 20/08/2025

48 pages

Drakoo

14,90 €

9782382330418
