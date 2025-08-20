Le destin d'Amrak

La chance, ce n'est que de la malchance à l'envers. Un jeune templier reprend connaissance sur un champ de bataille, sans le moindre souvenir. Qui est-il ? Que fait-il ici ? Pourquoi sa tête est-elle mise à prix, alors que les dieux eux-mêmes semblent le rechercher ? Heureusement, la chance semble être de son côté. Un peu trop, d'ailleurs. Avec l'aide d'une voleuse poissarde, le jeune Amrak va tout faire pour retrouver ses souvenirs et accomplir un destin qui semble le dépasser. Mais enfin, QUI EST-IL ?