Love On The Brain

Nathalie Guillaume, Ali Hazelwood

Oui, c'était un colosse taciturne, maussade et sombre. Il était secret, introverti. Il avait un tempérament réservé et distant. Je ne pouvais exiger de lui qu'il m'apprécie, et n'en avais aucune intention. Toutefois, s'il pouvait être courtois, poli, même aimable avec tous les autres, il aurait pu faire un effort avec moi, aussi. Mais non - à l'évidence, Levi Ward me méprisait, et, face à une telle haine... Eh bien. Je n'avais d'autre choix que le haïr en retour. Comme une Jedi vengeresse aux cheveux violets rétablissant l'équilibre dans un univers d'hommes, Bee Königswasser vit selon une règle simple : Que ferait Marie Curie ? Si la NASA lui proposait de diriger un projet de neuro-ingénierie, Marie accepterait sans hésitation ! Mouais. Mais la mère de la physique moderne n'a jamais eu à co-diriger avec Levi Ward... son ennemi juré de fac. Séduisant et ténébreux (évidemment). Qui s'est toujours tenu à des années-lumière de distance d'elle. Pourtant, peu après son arrivée à Houston, Bee jurerait voir Levi s'adoucir pour devenir un allié... tout en la dévorant de ses yeux verts. Tous les neurones de Bee sont en ébullition ! Lorsqu'elle doit vraiment passer à l'action et mettre son coeur en jeu, seule une question compte : Que fera Bee Königswasser ? Le phénomène TikTok ! Le phénomène Goodreads ! Best-seller du New York Times " Avec son écriture émotionnellement brillante et sa plume pleine d'esprit, Hazelwood est la référence absolue de la comédie romantique. " Christina Lauren "Une romance geek, féministe et drôle". Elle

Par Nathalie Guillaume, Ali Hazelwood
Chez Hauteville Editions

|

Auteur

Nathalie Guillaume, Ali Hazelwood

Editeur

Hauteville Editions

Genre

Comédie romantique et humorist

Love On The Brain

Ali Hazelwood trad. Nathalie Guillaume

Paru le 20/08/2025

456 pages

Hauteville Editions

8,95 €

ActuaLitté
