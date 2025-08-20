Plus personne n'envoyait de vraies lettres, mais April aimait l'idée d'utiliser une feuille et un stylo plutôt que le clavier de son ordinateur. L'écriture de quelqu'un, avec ses boucles, ses fioritures et ses arêtes, était comme une carte en miniature de sa personnalité. Et une correspondance manuscrite ouvrait un portail vers une autre époque, celle des romans victoriens écrits avec une plume grattant le papier. Mais certaines lettres, il valait mieux les garder pour soi. Et celle qu'elle venait de déposer à la librairie appartenait malheureusement à cette dernière catégorie. Le cadre : une charmante librairie. Les personnages : Westley, le non moins charmant employé de la librairie. April, la trentenaire en mal d'amour secrètement attirée par Westley. Laura, la styliste, veuve depuis peu, qui n'a que le temps de s'occuper de sa fille. Le scénario : un film est tourné à la librairie dans laquelle Westley doit jouer son propre rôle. April y voit une opportunité en or de lui déclarer sa flamme et dépose un papier faisant part de ses sentiments dans un livre que récupère... Laura. Il s'ensuit une correspondance entre April et Laura, chacune d'elles croyant s'adresser à Westley, lequel ne se doute de rien. Un triangle amoureux, prouvant, s'il le fallait, qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Et si votre vie devenait une comédie romantique ? "Une charmante déclaration d'amour adressée aux librairies et au merveilleux qu'on y trouve parfois". Annabel Monaghan, autrice de Summer Romance "Ce roman, à la fois intimiste et original, réalise l'équilibre parfait : chaleureux, réconfortant, le tout bâti sur un quiproquo hilarant dont on a hâte de connaître le dénouement". Beth O'Leary, auteur de A moi la nuit, toi le jour "Mieux que dans les livres est un livre lumineux et généreux. S'y plonger vous donne l'impression de recevoir un cadeau inespéré, de ceux que l'on attend depuis longtemps. J'ai follement adoré ce livre". Jamie Ford, autrice de La Ballade de Willow "Incroyablement intelligent et drôle. C'est un hommage réconfortant aux livres, aux personnes qui les chérissent, et aux histoires qui remplissent nos vies d'espoir, d'amour et de partage. J'ai adoré". Grant Ginder, autrice de The People We Hate At The Wedding. "Mieux que dans les livres est le roman parfait pour les amateurs de librairies du monde entier ! Sincère, émouvant et particulièrement chaleureux, ce roman tisse un récit profondément réjouissant autour des lettres d'amour, des quiproquos et de la complexité des relations humaines". Suzanne Rindell, autrice de Summer Fridays.