Gagner le match du business

"Peu importe le nombre d'échecs que vous rencontrez, vous avez seulement besoin d'avoir raison une fois... " - Mark Cuban Entrepreneur audacieux, milliardaire autodidacte et personnalité incontournable du monde de la tech et des affaires, Mark Cuban a transformé chaque échec en opportunité et chaque idée en succès fulgurant. De la vente de sacs-poubelle à ses débuts, à la revente de sa start-up à Yahoo pour 5, 7 milliards de dollars et au développement de la franchise NBA des Dallas Maverick, en passant par son rôle emblématique dans l'émission d'investissement Shark Tank, il incarne l'énergie, la stratégie et la vision des grands entrepreneurs. Dans ce livre, Mark partage sans filtre les leçons qu'il a tirées de son parcours. A travers des anecdotes concrètes, des conseils francs et des stratégies éprouvées, il vous montre comment penser comme un entrepreneur, rebondir après un revers, rester affamé de succès... et gagner. Un concentré d'expérience et de bon sens, accessible, vif et inspirant, pour toutes celles et ceux qui veulent prendre le contrôle de leur vie professionnelle - et marquer des points dans le grand jeu du business.