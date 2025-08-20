Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Gagner le match du business

Mark Cuban

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Peu importe le nombre d'échecs que vous rencontrez, vous avez seulement besoin d'avoir raison une fois... " - Mark Cuban Entrepreneur audacieux, milliardaire autodidacte et personnalité incontournable du monde de la tech et des affaires, Mark Cuban a transformé chaque échec en opportunité et chaque idée en succès fulgurant. De la vente de sacs-poubelle à ses débuts, à la revente de sa start-up à Yahoo pour 5, 7 milliards de dollars et au développement de la franchise NBA des Dallas Maverick, en passant par son rôle emblématique dans l'émission d'investissement Shark Tank, il incarne l'énergie, la stratégie et la vision des grands entrepreneurs. Dans ce livre, Mark partage sans filtre les leçons qu'il a tirées de son parcours. A travers des anecdotes concrètes, des conseils francs et des stratégies éprouvées, il vous montre comment penser comme un entrepreneur, rebondir après un revers, rester affamé de succès... et gagner. Un concentré d'expérience et de bon sens, accessible, vif et inspirant, pour toutes celles et ceux qui veulent prendre le contrôle de leur vie professionnelle - et marquer des points dans le grand jeu du business.

Par Mark Cuban
Chez Talent sport

|

Auteur

Mark Cuban

Editeur

Talent sport

Genre

Stratégie d'entreprise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Gagner le match du business par Mark Cuban

Commenter ce livre

 

Gagner le match du business

Mark Cuban

Paru le 20/08/2025

176 pages

Talent sport

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378154745
9782378154745
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.