Prier 15 jours avec le Général de Sonis

Jacques Pottier

Le Général de Sonis (1825-1887) s'illustre comme héros et comme saint à Solferino, Loigny-la-Bataille avec les zouaves pontificaux, la Bannière du Sacré-Coeur en tête. Un amour hors du commun de la France. Ce soldat du Christ, marié à Anaïs, père de douze enfants, fut toujours humble, pauvre, vaillant pour défendre les valeurs humaines et chrétiennes. Lors de l'ouverture de son procès en béatification son corps fut trouvé incorruptible. Il est encore aujourd'hui un exemple de courage et de foi pour les jeunes générations. Le Père Jacques Pottier est ordonné prêtre en 1972 à Chartres. Il y fut vicaire après des études à Rome. Plusieurs années curé à Anet, il revient à la cathédrale de Chartres comme chanoine titulaire et chapelain depuis 2016.

Par Jacques Pottier
Chez Nouvelle Cité

|

Auteur

Jacques Pottier

Editeur

Nouvelle Cité

Genre

Prière et spiritualité

Prier 15 jours avec le Général de Sonis

Jacques Pottier

Paru le 20/08/2025

128 pages

Nouvelle Cité

12,00 €

