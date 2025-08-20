Inscription
#Polar

La cabane dans les arbres

Brice Germain, Vera Buck

ActuaLitté
Traduit de l'allemand par Brice Germain Henrik et Nora partent pour des vacances idyllique avec Fynn, leur fils de cinq ans. Ils s'installent dans une petite maison isolée au coeur du Västernorrland suédois. Mais à peine arrivés, une imperceptible sensation d'oppression les étreint. A quelques kilomètres de là, Rosa, une jeune femme passionnée de botanique, découvre dans les bois le squelette d'un enfant vieux de plusieurs décennies. Puis Fynn disparaît subitement. Alors que ses parents remuent ciel et terre pour le retrouver, Rosa met à jour un terrible secret dissimulé au plus profond de la forêt. Y a-t-il un lien entre la disparition de Fynn et le petit cadavre ? Et qu'en est-il de la cabane dans le vieux frêne, depuis longtemps en ruines ? Serait-elle toujours habitée ? Un nouveau thriller psychologique mené brillamment par la reine du suspense.

Par Brice Germain, Vera Buck
Chez Gallmeister

|

Auteur

Brice Germain, Vera Buck

Editeur

Gallmeister

Genre

Thrillers

La cabane dans les arbres

Vera Buck trad. Brice Germain

Paru le 20/08/2025

453 pages

Gallmeister

24,90 €

9782351781548
