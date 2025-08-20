La cabane dans les arbres

Traduit de l'allemand par Brice Germain Henrik et Nora partent pour des vacances idyllique avec Fynn, leur fils de cinq ans. Ils s'installent dans une petite maison isolée au coeur du Västernorrland suédois. Mais à peine arrivés, une imperceptible sensation d'oppression les étreint. A quelques kilomètres de là, Rosa, une jeune femme passionnée de botanique, découvre dans les bois le squelette d'un enfant vieux de plusieurs décennies. Puis Fynn disparaît subitement. Alors que ses parents remuent ciel et terre pour le retrouver, Rosa met à jour un terrible secret dissimulé au plus profond de la forêt. Y a-t-il un lien entre la disparition de Fynn et le petit cadavre ? Et qu'en est-il de la cabane dans le vieux frêne, depuis longtemps en ruines ? Serait-elle toujours habitée ? Un nouveau thriller psychologique mené brillamment par la reine du suspense.