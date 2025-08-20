Thunder and lightning

Le retour d'une saga intersidérale ! Une petite dizaine d'années après la destruction du Valhalla Hotel et la mort de Frau Winkler, les nazis sont de retour. Ils ont installé leur base secrète dans une mine désaffectée quelque part en Alaska. De sa base nazie surnommée le Valhalla Bunker, Tausend, la fille de Frau Winkler, se prépare à envahir le monde ! Mais avant, elle tente une expérience pour le moins audacieuse : cloner le Führer ! Pendant ce temps, Helmut, qui prétend vouloir se venger d'El Loco, se présente aux portes du bunker. Accompagné de sa clique de super-héros, Malone ne tarde pas à faire irruption dans le bunker aux commandes de son hélico, voyant d'un mauvais oeil l'arrivée d'un nouveau Führer. Comme il se doit, tout ceci risque de mener au chaos et à la destruction... Découvrez un second cycle haut en couleur, au graphisme explosif, pour partir à la rencontre de nouveaux personnages tous plus tarés les uns que les autres !