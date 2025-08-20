A l'école du vivant

Afin de promouvoir une éducation à la citoyenneté, il est essentiel que les enjeux et savoirs en durabilité investissent le champ de la formation. C'est dans cette optique que cet ouvrage propose une réflexion sur le rapport à la nature et au vivant comme un environnement propice à l'apprentissage, c'est-à-dire comme un lieu de transformation sociale et un espace pour penser la relation des uns et des autres - humains et non-humains - dans un habiter commun et une reconnexion à la terre. Les autrices ont rapporté des récits d'expériences de pédagogues, d'amoureux de la nature et d'enfants pour nous amener à transformer nos pratiques et à entrer dans la complexité du monde, tout en nous émerveillant et en vivant avec plus de légèreté et de sérénité dans notre société en constante évolution. Ces pratiques narratives offrent des occasions poétiques et sensorielles d'imaginer un autre monde et de mieux l'habiter. Cet essai s'adresse tant aux professionnels de l'éducation qu'au grand public sensible aux questions d'écocitoyenneté, du vivant et du monde qui nous entoure.