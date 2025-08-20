Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

A l'école du vivant

Anne-Marie Lo Presti, Sabine Oppliger

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Afin de promouvoir une éducation à la citoyenneté, il est essentiel que les enjeux et savoirs en durabilité investissent le champ de la formation. C'est dans cette optique que cet ouvrage propose une réflexion sur le rapport à la nature et au vivant comme un environnement propice à l'apprentissage, c'est-à-dire comme un lieu de transformation sociale et un espace pour penser la relation des uns et des autres - humains et non-humains - dans un habiter commun et une reconnexion à la terre. Les autrices ont rapporté des récits d'expériences de pédagogues, d'amoureux de la nature et d'enfants pour nous amener à transformer nos pratiques et à entrer dans la complexité du monde, tout en nous émerveillant et en vivant avec plus de légèreté et de sérénité dans notre société en constante évolution. Ces pratiques narratives offrent des occasions poétiques et sensorielles d'imaginer un autre monde et de mieux l'habiter. Cet essai s'adresse tant aux professionnels de l'éducation qu'au grand public sensible aux questions d'écocitoyenneté, du vivant et du monde qui nous entoure.

Par Anne-Marie Lo Presti, Sabine Oppliger
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Anne-Marie Lo Presti, Sabine Oppliger

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Education et santé

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur A l'école du vivant par Anne-Marie Lo Presti, Sabine Oppliger

Commenter ce livre

 

A l'école du vivant

Anne-Marie Lo Presti, Sabine Oppliger

Paru le 20/08/2025

272 pages

Actes Sud Editions

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330209179
9782330209179
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.