Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Beaux livres

Ile d'Oléron

Petit Futé, Dominique Auzias

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Territoire sauvage, entre marais et océan, du phare aux cabanes en passant par son château, célèbre pour sa citadelle fortifiée par Vauban, l'île d'Oléron se veut authentique comme l'est son microclimat qui lui vaut son caractère et ses couleurs uniques. Avec ce carnet de voyage, le Petit Futé vous emmène découvrir la deuxième plus grande île française métropolitaine après la Corse, ses 100 km de côtes, et son patrimoine naturel et historique si unique.

Par Petit Futé, Dominique Auzias
Chez Nouvelles éditions de l'Université

|

Auteur

Petit Futé, Dominique Auzias

Editeur

Nouvelles éditions de l'Université

Genre

Poitou-Charentes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ile d'Oléron par Petit Futé, Dominique Auzias

Commenter ce livre

 

Ile d'Oléron

Petit Futé, Dominique Auzias

Paru le 20/08/2025

144 pages

Nouvelles éditions de l'Université

6,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782305124254
9782305124254
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.