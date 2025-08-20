Ile d'Oléron

Territoire sauvage, entre marais et océan, du phare aux cabanes en passant par son château, célèbre pour sa citadelle fortifiée par Vauban, l'île d'Oléron se veut authentique comme l'est son microclimat qui lui vaut son caractère et ses couleurs uniques. Avec ce carnet de voyage, le Petit Futé vous emmène découvrir la deuxième plus grande île française métropolitaine après la Corse, ses 100 km de côtes, et son patrimoine naturel et historique si unique.