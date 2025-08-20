Lourdes-Hautes-Pyrénées

Amateurs de grand air, bienvenue dans les Hautes-Pyrénées, où vous ne manquerez pas de vous arrêter par Lourdes et son sanctuaire pour en apprécier l'atmosphère si unique. Du pic du Midi au cirque de Gavarnie, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, en passant par Cauterets et Pont d'Espagne, le département cumule les charmes. Les majestueux sommets enneigés escaladent le ciel, surplombant les plaines et les villages chargés d'histoire. Les lacs regorgent de légendes captivantes et chaque vallée possède ses propres coutumes, paysages et conditions climatiques. Du sport aérien au cyclotourisme, en passant par la randonnée ou le ski sur les pistes enneigées, il vous faudra peut-être plusieurs séjours pour explorer l'ensemble de ses activités de plein air. Le Petit Futé se charge de vous guider !