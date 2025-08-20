Le raisonnement clinique AS/AP

Introduit dans le programme des études AS/AP en 2021 le raisonnement clinique est devenu dans l'exercice des métiers d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture une compétence essentielle pour répondre aux besoins du patient et de l'enfant. Adapté à la pratique AS/AP et structuré en 11 chapitres richement illustrés par de nombreuses infographies cet ouvrage se présente comme un outil d'aide à l'acquisition du raisonnement clinique AS/AP mais aussi partagé. A travers une approche ludique et résolument pédagogique les auteurs invitent le lecteur à endosser le rôle d'un apprenti détective pour collecter les données cliniques indispensables à l'identification des problèmes de santé des patients. Pour mettre en oeuvre cette démarche ludique les auteurs utilisent des outils tel que Louis et ses 14 catégories qui permettent d'avoir une vision globale de la situation clinique et d'en analyser rapidement les données médicales. Synthétique et efficace l'ouvrage se veut avant tout un guide pratique à visée pédagogique pour tout étudiant ou professionnel AS/AP soucieux de développer sa capacité à raisonner sur le plan clinique seul et en équipe pluriprofessionnelle. Loïc Martin est infirmier maître de conférences en Sciences infirmières à l'UFR santé laboratoire Cirnef UR7454 de l'université de Rouen Normandie et docteur en sciences de l'éducation et de la formation il accompagne également le développement du processus de publication et des sciences infirmières au CHU Rouen Normandie et au Centre Hospitalier du Rouvray. Rosa Lopes est directrice IFSI - IFAS - IFAP - IFA et coordonnatrice scientifique au sein de Croix-Rouge Compétence Ile-de-France Mantes-la-Jolie