Octavius et la gouvernante

Comme tous les Pryor, Octavius a reçu un don hors du commun : celui de changer d'apparence. Lorsque ses cousins le mettent au défi de se rendre à Vauxhall Gardens sous les traits d'une lady, il s'aperçoit qu'être une femme n'est pas de tout repos... surtout quand le baron de Rumpole lui fait des avances très insistantes. Déterminé à donner une bonne leçon à ce malotru, Octavius s'introduit chez lui dans l'habit d'une servante et tombe nez à nez avec Mlle Toogood, la gouvernante. Une beauté exquise qui pourrait presque lui faire oublier sa mission...