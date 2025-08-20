Inscription
#Roman francophone

Octavius et la gouvernante

Catherine Berthet, Emily Larkin

Comme tous les Pryor, Octavius a reçu un don hors du commun : celui de changer d'apparence. Lorsque ses cousins le mettent au défi de se rendre à Vauxhall Gardens sous les traits d'une lady, il s'aperçoit qu'être une femme n'est pas de tout repos... surtout quand le baron de Rumpole lui fait des avances très insistantes. Déterminé à donner une bonne leçon à ce malotru, Octavius s'introduit chez lui dans l'habit d'une servante et tombe nez à nez avec Mlle Toogood, la gouvernante. Une beauté exquise qui pourrait presque lui faire oublier sa mission...

Par Catherine Berthet, Emily Larkin
Chez J'ai lu

Auteur

Catherine Berthet, Emily Larkin

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

Octavius et la gouvernante

Emily Larkin trad. Catherine Berthet

Paru le 20/08/2025

384 pages

J'ai lu

7,80 €

9782290396537
© Notice établie par ORB
