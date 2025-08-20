La Révolution de Sophie

La révolution fait rage à Paris, mais l'avenir de Sophie, treize ans, est déjà tout tracé... De la couture, un mariage, une vie bien rangée ? Très peu pour elle ! Sophie court plutôt les rues de la capitale avec son meilleur ami, Antoine, déguisée en garçon pour passer inaperçue. Sa véritable passion, celle qui fait vibrer son coeur et que seul Antoine connaît, ce sont les mathématiques. Elle a même un talent inouï pour ça. Et elle est prête à tout pour s'instruire ! Quand le professeur qu'elle admire est jeté en prison, hors de question de rester les bras croisés. C'est le moment de faire appel à la magie des mathématiques !