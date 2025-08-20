Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Pourquoi étudier le latin et le grec (n') est (pas) inutile

Andrea Marcolongo, Béatrice Robert-Boissier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Driiiing, driiing ! La cloche a sonné, mais... le professeur de latin-grec est absent ! Enfin un peu de répit pour ses élèves, fatigués de prendre des notes, de recopier des exercices et, pire encore, d'être interrogés... Et si une remplaçante exceptionnelle leur parlait plutôt de la beauté de sa matière ? Cette enseignante, c'est Andrea Marcolongo. En relatant l'effort et les heures passées sur les grammaires, à jouer avec les déclinaisons et les verbes à conjuguer, l'autrice raconte surtout les trésors inimaginables que seules les langues anciennes peuvent encore nous offrir. L'école en devient soudain étonnamment passionnante. A mettre entre toutes les mains, dès onze ans ! De livre en livre, Andrea Marcolongo, jeune professeure de grec ancien, a imposé un style très personnel, alliant érudition sans faille et sensibilité à fleur de peau. Roger Pol-Droit, Le Monde. Traduit de l'italien par Béatrice Robert-Boissier.

Par Andrea Marcolongo, Béatrice Robert-Boissier
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Andrea Marcolongo, Béatrice Robert-Boissier

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Linguistique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pourquoi étudier le latin et le grec (n') est (pas) inutile par Andrea Marcolongo, Béatrice Robert-Boissier

Commenter ce livre

 

Pourquoi étudier le latin et le grec (n') est (pas) inutile

Andrea Marcolongo trad. Béatrice Robert-Boissier

Paru le 20/08/2025

96 pages

LGF/Le Livre de Poche

7,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253908746
9782253908746
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.