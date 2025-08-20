Pourquoi étudier le latin et le grec (n') est (pas) inutile

Driiiing, driiing ! La cloche a sonné, mais... le professeur de latin-grec est absent ! Enfin un peu de répit pour ses élèves, fatigués de prendre des notes, de recopier des exercices et, pire encore, d'être interrogés... Et si une remplaçante exceptionnelle leur parlait plutôt de la beauté de sa matière ? Cette enseignante, c'est Andrea Marcolongo. En relatant l'effort et les heures passées sur les grammaires, à jouer avec les déclinaisons et les verbes à conjuguer, l'autrice raconte surtout les trésors inimaginables que seules les langues anciennes peuvent encore nous offrir. L'école en devient soudain étonnamment passionnante. A mettre entre toutes les mains, dès onze ans ! De livre en livre, Andrea Marcolongo, jeune professeure de grec ancien, a imposé un style très personnel, alliant érudition sans faille et sensibilité à fleur de peau. Roger Pol-Droit, Le Monde. Traduit de l'italien par Béatrice Robert-Boissier.